Gaziantep'te 15 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 15 kilo esrar ele geçirildi

12.05.2022 12:01
Gaziantep'te 15 kilo esrar ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda 15 kilogram esrar ile çeşitli miktarlarda muhtelif uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda 15 kilogram esrar ile çeşitli miktarlarda muhtelif uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili 203 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adli makamların koordinesinde kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele operasyonu yaptı. Yapılan operasyonlarda 15 kilo esrar, 2 kilo bonzai, 1 kilo metamfetamin, 770 gram eroin, 72 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi, 20 adet sikke, 1 adet tabanca, 5 bin 295 TL uyuşturucudan elde edilen gelir ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili toplam 203 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

(Said Vakkas Yağcı-İHA)

Gaziantep'te 15 kilo esrar ele geçirildi
Gaziantep'te 15 kilo esrar ele geçirildi
Gaziantep'te 15 kilo esrar ele geçirildi
Gaziantep'te 15 kilo esrar ele geçirildi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 15 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika


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