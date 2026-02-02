Gaziantep'te 22 kilo reçine esrar ele geçirildi: 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika
Gaziantep'te 22 kilo reçine esrar ele geçirildi: 2 şahıs tutuklandı

02.02.2026 15:49
Gaziantep'te jandarma ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 22 kilo reçine esrar ile çok uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 22 kilo reçine esrar ile çok uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen E.E.N. isimli şahıs Şahinbey ilçesinde, A.A. isimli şahıs ise Şehitkamil ilçesinde yakalandı. Şahısların işyerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı aramalarda 22 kilogram reçine esrar maddesi, 125 bin adet captagon hap imal edilebilecek 22 kilogram hammadde, 7 bin 500 adet captagon hap, 2 bin 938 adet sentetik hap, 2 adet hassas terazi ile 6 bin 430 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.E.N. ve A.A. isimli şüpheliler, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa

