Gaziantep'te 22 ton kaçak kömür ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te 22 ton kaçak kömür ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 22 ton kaçak kömür ele geçirildi

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince, Yavuzeli ilçesinde 22 ton kaçak kömür ele geçirildi.

Gaziantep'te 22 ton kaçak kömür ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince, Yavuzeli ilçesinde 22 ton kaçak kömür ele geçirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, il genelinde alternatif yakıt kullanma zorunluluğunun getirilmesinin ardından işletmelere yönelik denetimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Yavuzeli ilçesine bağlı Büyükkarakuyu Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda satışa hazır halde 22 ton menşei belirsiz kaçak kömür ele geçirildi.

Zabıta Daire Başkanı Cafer Yılmaz, kentin havasının korunması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Katı yakıt denetimi noktasında olumsuzluklara anında müdahale edilmesi ve aksaklığa meydan verilmemesi hususunda tüm personelimizi bilgilendirdik. Bu şehir bizim. Havamızı korumak bizim en önemli görevlerimiz arasında. Zabıta yedi gün yirmi dört saat görevinin başında. Katı yakıt ve hava kirliliği denetimlerimiz olumsuz hava şartlarına rağmen şehrimizin dört bir yanında saha ekiplerimiz nezaretinde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yavuzeli, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:46 Kaynak: AA
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