Gaziantep'te 3.3 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Merkez üssü Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Merkez
üssü Gaziantep
'in Oğuzeli
ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sabah saat 06.24'te merkez üssü Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi
ve Deprem Araştırma Enstitüsü
verilerine göre yaşanan depremin 3.3 büyüklüğünde olduğu ve yerin 8.9 kilometre altında meydana geldiği açıklandı. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:50 Kaynak: İHA
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