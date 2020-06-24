Gaziantep'te 3 okul yapımı için protokol imza töreni gerçekleştirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 3 okul yapımı için protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında 100 okul için hayırsever ihtiyacının devam ettiğini hatırlatarak, 3 okulun daha bu kapsamda inşa edileceğini belirtti.

"Antep Savunmasının 100. yılında 100 hayırsever arıyoruz" projesinin devam ettiğini ifade eden Gül, "Bu sene yapacağımız 100 okulun üç tanesi, fen lisesi, ilkokul ve ortaokul olmak üzere Şahinbey Belediyesi tarafından yapılacak. Lisenin ayrıca önemi mevcut. Liseye yapılacak spor salonu aynı zamanda şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak. Müsabakaların yapılabileceği ölçekte olacak. Fen Lisesi gerek mimarisi gerek sosyal donatıları, bahçesi ile yine parmakla gösterilecek bir okul olacak." ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da daha öncede okullar, pansiyonlar, yurtlar yaptıklarını hatırlatarak, "Şimdi de üç okulun daha yapımıyla ilgili protokolü imzalıyoruz. Bunlardan biri olan fen lisesi, sadece okul binası olmayacak aynı zamanda pansiyonu, spor salonu gibi diğer sosyal ihtiyaçları karşılayacak şekilde yaklaşık 50-60 bin metrekare alan üzerine Gaziantep'e yakışır güzel bir fen lisesi kazandırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz'ın da katıldığı törende, 3 okulun yapımına ilişkin protokol imzalandı.