Gaziantep'te 50 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 50 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, izinsiz ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme ve makletme suçundan hakkında 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP