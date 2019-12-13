Gaziantep'te 7. Geleneksel Liselerarası Basketbol Kurtuluş Kupası müsabakaları yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te 7. Geleneksel Liselerarası Basketbol Kurtuluş Kupası müsabakaları yapıldı - Son Dakika

Gaziantep'te 7. Geleneksel Liselerarası Basketbol Kurtuluş Kupası müsabakaları yapıldı

6 saat önce

Şehitkamil Belediyesi tarafından Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde 7. Geleneksel Liseler Arası Basketbol Kurtuluş Kupası müsabakaları düzenlendi.

Gaziantep'te 7. Geleneksel Liselerarası Basketbol Kurtuluş Kupası müsabakaları yapıldı, System.String[]

Şehitkamil Belediyesi tarafından Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde 7. Geleneksel Liseler Arası Basketbol Kurtuluş Kupası müsabakaları düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 okuldan 400'ün üzerinde sporcunun mücadele ettiği organizasyonda gençler, ay boyunca parke üzerinde kıyasıya mücadele etti.

Yarışmalar, Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde oynanan final müsabakalarının ardından sona erdi.

Kupada erkeklerde şampiyonluk ipini Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Erkek Basketbol Takımı göğüslerken, kızlar kategorisinde ise Özel SANKO Okulları Kız Basketbol Takımı zirvenin sahibi oldu.

Kupanın fair-play ödülünü İl Genel Meclisi Anadolu Lisesi Erkek Basketbol Takımı alırken, organizasyonun umut vaat eden takımı ise İl Genel Meclisi Anadolu Lisesi Kız Basketbol Takımı oldu.

Takımlara kupalarını Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Nurettin Özyürek, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Koordinatörü Burak Anlatıcı, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki ile Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Rahmi Açıkkol takdim etti.

Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Ermeydan, genç basketbolcuları sahaya yansıttıkları oyun ve centilmen tavırlarından dolayı tebrik etti.

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Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:08 Kaynak: AA
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