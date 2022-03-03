Gaziantep'te 7 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 7 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

03.03.2022 09:36

Gaziantep'te 7 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildiGAZİANTEP Gaziantep'te yapılan operasyon sonucu gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 7 kilogram nargile tütünü ile 3 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te 7 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

GAZİANTEP Gaziantep'te yapılan operasyon sonucu gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 7 kilogram nargile tütünü ile 3 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphe üzerine Şehitkamil ilçesinde iki araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda 3 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ile 7 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltında bulunan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep'te 7 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Gaziantep'te 7 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Gaziantep'te 7 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Gaziantep, Sigara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 7 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika


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