Gaziantep\'te Aranan Hırsız Yakalandı

Gaziantep'te silahlı yağma ve hırsızlık gibi çeşitli suçlardan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, silahla yağma ve hırsızlık başta olmak üzere 4 ayrı suçtan hakkında 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP