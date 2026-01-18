Gaziantep'te Aranan Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te polis ekipleri, 23 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlüyü yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik denetim yapıldı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yağma suçundan 23 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
