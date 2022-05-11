Gaziantep'te aşevi önündeki kadınların videosunu sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te aşevi önündeki kadınların videosunu sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı

11.05.2022 22:37
Gaziantep'te aşevi önündeki kadınların videosunu sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı

Gaziantep'te aşevi önünde bekleyen kadınların videosunu izinsiz çekip sosyal medyadan paylaşan bir şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te aşevi önünde bekleyen kadınların videosunu izinsiz çekip sosyal medyadan paylaşan bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Şahinbey ilçesinde, gıda yardımı yapılan bir noktada bekleyen koruma altındaki yabancı kadın ve çocukların rızası olmadan videolarını çekip sosyal medya hesabından paylaşan kişiyle ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada görüntüleri çekip paylaştığı tespit edilen E.C. gözaltına alındı.

Vali Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep'te özel bir firmanın işlettiği aşevi önünde sıra bekleyen kadınları izinsiz olarak kayda alıp sosyal paylaşım sitesinde paylaşan E.C. emniyetimiz tarafından yakalanmıştır. Konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Görüntülerdeki kişi özel güvenlik görevlisi değildir." ifadelerini kullandı.

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Gaziantep, Şahinbey, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te aşevi önündeki kadınların videosunu sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı - Son Dakika


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