Gaziantep'te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 3 Tutuklama

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Nuripazarbaşı Mahallesi'nde dün yaşanan bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan ve 18 yaşından küçük olan Y.H, M.H. ve A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen zanlılar, savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Nuripazarbaşı Mahallesi'nde dün iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada M.D. (17) ve C.N.S. (17) vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları darbeler sonucu yaralanmış, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan M.D. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.