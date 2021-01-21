Gaziantep'te bisiklet yolu 28,5 kilometreye ulaştı - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü "150 kilometre Bisiklet Yolu Hattı" projesi kapsamında, geçen yıl ki çalışmalarla kentteki bisiklet yolunun 28,5 kilometreye ulaştığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Spor Dostu Kent" anlayışıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, artan nüfusun beraberinde getirdiği ulaşım sıkıntısını çözmek, temassız, sosyal mesafeli, gürültüsüz, çevre dostu, sağlıklı bir şehir profili oluşturmak ve sportif aktiviteleri gündelik yaşama kazandırmak amacıyla hali hazırda yapımına devam edilen bisiklet yollarına devam etti.

Ağustos 2020'den itibariyle Abdulkadir Aksu, Vehbi Dinçerler ve Fevzi Çakmak bulvarlarındaki çalışmalar da dahil edilerek geçen yılda 2 bin 200 metrelik bisiklet yolu kullanıma hazır hale getirildi.

Yapılan bu çalışmalarla toplamda 28,5 kilometrelik bisiklet yolu kente kazandırıldı.