Gaziantep'te çalıntı araç polisten kaçarken kaza yaptı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde asayiş uygulaması yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine E.Y. idaresindeki aracı durdurmak istedi.

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