Gaziantep'te çarşılar ile banka ve PTT önlerinde yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika

Gaziantep'te çarşılar ile banka ve PTT önlerinde yoğunluk yaşanıyor
09.12.2020 14:45
GAZİANTEP'te, koronavirüs vaka sayılarındaki artışa rağmen çarşılarda, banka ve PTT şubelerinin önünde kalabalıklar oluştu.
GAZİANTEP'te, koronavirüs vaka sayılarındaki artışa rağmen çarşılarda, banka ve PTT şubelerinin önünde kalabalıklar oluştu. Polis, belirlenen noktalarda denetleme yaptı.
Koronavirüs vaka sayılarının artış gösterdiği Gaziantep'te çarşıların bulunduğıu Karagöz ile Gaziler caddeleri ile buralardaki PTT ve banka şubelerinin önlerinde vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uymadığı gözlendi. Maskelerini çenelerinin altına indirenleri polis ekipleri, gün boyu uyarırken denetim noktalarında da bilgilendirme çalışması yaptı.Vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan yasaklardan memnun olduklarını ifade etti.
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