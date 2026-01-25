Gaziantep\'te Çocuklar Kar Eğlencesi Yaşıyor

GAZİANTEP'te etkili olan kar yağışıyla birlikte çocuklar, tepsi, poşet ve leğen ile kayarak eğlendi.
Kentte perşembe günü öğle saatlerinde başlayan kar yağışının ardından çocuklar, mahalledeki eğimli arazide poşet, tepsi ve leğen ile kaydı. Tatili fırsat bilen çocuklar, soğuk havaya aldırış etmeden karın keyfini çıkarırken, o anlar kameraya yansıdı.
