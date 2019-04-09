Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Dolu ve Sağanak Sele Neden Oldu

Gaziantep'te Dolu ve Sağanak Sele Neden Oldu

19 dakika önce

Gaziantep'te dolu ve sağanak sele neden olduGaziantep'in Nizip ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle birçok evi su basarken, 2 fabrikanın da duvarları yıkıldı, çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan ise öldü.

Gaziantep'te dolu ve sağanak sele neden oldu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle birçok evi su basarken, 2 fabrikanın da duvarları yıkıldı, çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan ise öldü.

İlçede öğleden sonra başlayan sağanak ve dolu yağışı sele neden oldu. Kızılca Kent Mahallesi'nde 2 fabrikanın duvarları yağışa dayanamayarak yıkılırken makineler zarar gördü. Yükselen Nizip Çayı çevresindeki hayvan ahırları ise su altında kaldı. Çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş hayvan öldü. Yolların göle döndüğü ilçede 3 araç sele kapıldı. Gaziantep- Nizip yolu da sel sularından etkilendi ve yaklaşık 3 saat trafiğe kapandı.

Dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda çok sayıda kaza meydana gelirken, ilçenin büyük kısmında elektrik kesintisi yaşandı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:07 Kaynak: DHA
Nizip, Gaziantep, Güncel
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