Gaziantep'te elektrikli battaniyesi yanan yaşlı adam öldü - Son Dakika

Olay yerindeki incelemenin arından Yavuz'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Dumanı fark eden komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan zehirlendiği değerlendirilen yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, Merkez Şahinbey ilçesi Kurbanbaba Mahallesi'nde yalnız yaşayan 95 yaşındaki Hasan Yavuz kullandığı elektrikli battaniyede küçük çaplı yangın çıktı.

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