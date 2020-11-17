Gaziantep'te eşine şiddet uygulayan koca hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istendi - Son Dakika

Gaziantep'te eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklanan koca hakkında "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık T.A. hakkında "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, T.A'nın eşi E.A'ya karşı şiddet uyguladığı, kadının yüzü ve vücudunun farklı yerlerinde derin kesilerin yer aldığı belirtildi.
Yaralanmaların basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyeceği kaydedilen iddianamede, "Tüm hususlar birlikte değerlendirildiğinde sanığın eşini öldürmeye teşebbüs ettiği anlaşılmıştır." ifadesi yer aldı.
Merkez Şahinbey ilçesi Bülbülzade Mahallesi'nde 5 Haziran'da T.A, eşine karşı şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. E.A. hastanede tedavi altına alınmıştı.
- Kaynak: AA
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