Yaralanmaların basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyeceği kaydedilen iddianamede, "Tüm hususlar birlikte değerlendirildiğinde sanığın eşini öldürmeye teşebbüs ettiği anlaşılmıştır." ifadesi yer aldı.

İddianamede, T.A'nın eşi E.A'ya karşı şiddet uyguladığı, kadının yüzü ve vücudunun farklı yerlerinde derin kesilerin yer aldığı belirtildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık T.A. hakkında "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Gaziantep'te eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklanan koca hakkında "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te eşine şiddet uygulayan koca hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istendi - Son Dakika

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