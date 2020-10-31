Gaziantep'te evden hırsızlık: 1 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te evden hırsızlık: 1 gözaltı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir evden banka kartları çaldığı ileri sürülen şüpheli, yakalandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir evden banka kartları çaldığı ileri sürülen şüpheli, yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Şubat Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, evden banka kartlarını çalan 2 şüpheliden Y.U'yu işlem yaparken gözaltına aldı. Benzer suçlardan kaydı bulunan Y.U, adliyeye sevk edildi.

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