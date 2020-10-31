Gaziantep'te evden hırsızlık: 1 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir evden banka kartları çaldığı ileri sürülen şüpheli, yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Şubat Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, evden banka kartlarını çalan 2 şüpheliden Y.U'yu işlem yaparken gözaltına aldı.
Benzer suçlardan kaydı bulunan Y.U, adliyeye sevk edildi.
- Kaynak: AA
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