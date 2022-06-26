Bunun üzerine maçı tatil eden hakem Ulutaş, hastaneye giderek darp raporu aldı ve şikayetçi oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP - Futbol maçında oyuncu hakeme yumruk attı - Son Dakika

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