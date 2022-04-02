GAZİANTEP'TE 'GAMA KNİFE' SEMPOZYUMU - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE 'GAMA KNİFE' SEMPOZYUMU

02.04.2022 08:58

GAZİANTEP Özel Medical Park Hastanesi'nde çevre illerden gelen doktorların katılımı ile riskli beyin ameliyatlarında kullanılacak olan 'Gamma Knife' cihazı ile ilgili sempozyum düzenlendi.

GAZİANTEP Özel Medical Park Hastanesi'nde çevre illerden gelen doktorların katılımı ile riskli beyin ameliyatlarında kullanılacak olan 'Gamma Knife' cihazı ile ilgili sempozyum düzenlendi.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba'nın desteği ile düzenlenen etkinlikte çevre illerden de birçok hekim katıldı. Sempozyumda hekimlerin sunumlarının yanı sıra riskli beyin tümörlerinde kullanılan 'Gamma Knife' cihazı ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Cihaz hakkında bilgiler veren Gaziantep Medical Park Hastanesi Beyin,Sinir ve Omirilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aslan Güzel,'Gamma Knife' cihazı ile riskli beyin tümörlerinin tedavisinde önemli bir yol kat edileceğini söyledi.

Aslan Güzel, Gamma Knife Işın Cerrahisi'nin tümör ve damar yumaklarında yüzde 95'e kadar başarı oranına ulaşabildiğini ifade ederek, "Gamma Knife Işın Cerrahisi'nin özellikle beyin tümörlerinde bunların içinde de metastazlar dediğimiz köşe tümörleri olarak bilinen şvannomlar, meningiomlardır. Bunların tedavilerinde en çok kullanılan yöntemle ilgili bugün Gaziantep'teki beyin cerrahlarıyla birlikte komşu illerde meslektaşlarımızı da davet ederek bunların arasında birçok branştan arkadaşımızı, meslektaşlarımızı ve toplumu bilinçlendirmek için bu toplantıyı gerçekleştirdik. Bölgemizde Gamma Knife Işın Cerrahisi ile ilgili hastanemizde bir merkez kurduk. Hem şehrimize hem de civar illerdeki insanlara büyük bir faydası olacak. Gamma Knife Işın Cerrahisi etkisi hastalara bir kez uygulanan kafaya çerçeve dediğimiz bir başlık takılıyor ve filim çekiliyor. Tekrar bu çerçeve ile birlikte çekilen filmle görüntüler örtüştürülerek cihaza konuyor. 15 dakikadan tümörün durumuna göre yarım saatten 1,5 saate kadar süren uygulamalar oluyor. Hasta fazla ağrı hissetmiyor. Bunun başarı oranı tümöre göre yüzde 60-80 ile yüzde 90-95'e varan başarı oranını yakalıyor"dedi.

Toplantıya katılan Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Prof. Dr. Türker Kılıç ise cihazın önemli bir tedavi yöntemi olduğunu anlatarak şöyle dedi: "Bugüne kadar toplam 11 bin hastaya ulaştık. Bu dünyadaki en geniş tecrübelerden bir tanesidir. Dilerim ki Gaziantep yakın zamanda sadece bu bölgenin değil uluslararası alanda bu bölgenin lider merkezlerinden biri olacak."

GAZİANTEP'TE 'GAMA KNİFE' SEMPOZYUMU
GAZİANTEP'TE 'GAMA KNİFE' SEMPOZYUMU
GAZİANTEP'TE 'GAMA KNİFE' SEMPOZYUMU

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Kaynak: DHA

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