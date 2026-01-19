Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Gaziantep'in Şahinbey ve Nurdağı ilçelerinde göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde denetim yapıldı.

Şahinbey ve Nurdağı ilçeleri asayiş noktasında şüphe üzerine durdurulan 2 araçta 8 düzensiz göçmen ve organizatör olduğu tespit edilen M.H. ve M.B. ile göçmenlere barınma, iş imkanı sağladığı iddia edilen R.Ö. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden göçmen kaçakçısı organizatörü olduğu tespit edilen M.H. tutuklandı, M.B. ve R.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler ise geri gönderme merkezine teslim edildi.