Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

GAZİANTEP'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

GAZİANTEP'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep- Adana Yolu'nun 25'inci kilometresinde meydana geldi.

Bilal Yıldırım idaresindeki 27 AEH 33 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Ahmet Ağaçkesen idaresindeki 27 ER 205 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Yıldırım ve Ağakesen ile yanlarında bulunan 2 kişi yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Gaziantep, Otomobil, Adana, Kaza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 15:12 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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