Gaziantep'te Havalimanı'na Yeni Yol Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gaziantep'te Havalimanı'na Yeni Yol Projesi

Gaziantep\'te Havalimanı\'na Yeni Yol Projesi
26.01.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep, Mavikent ile havalimanını 25 dakikadan 6 dakikaya indirecek yeni yol inşa ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Mavikent bölgesi ile Gaziantep Havalimanı'nı birbirine bağlayacak yeni yol projesiyle ulaşım süresini 25 dakikadan 6 dakikaya indirecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin planlı büyüme hedefleri doğrultusunda başlatılan proje, Şahinbey ilçesindeki Mavikent bölgesinden havalimanına alternatif ve hızlı bir güzergah sunacak. Toplam 13 kilometre uzunluğunda ve 50 metre genişliğinde planlanan yol, 3'er şeritli olarak inşa edilecek.

Yaklaşık 400 milyon TL maliyetle hayata geçirilecek olan yeni yol ile ilgili projenin havalimanı ulaşımını kolaylaştırmanın yanında, Körkün Sanayi Sitesi, Trikotajcılar Sitesi ve Ayakkabıcılar İhtisas Organize Sanayi bölgesi için de ana damar görevi göreceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Fatma Şahin, projenin şehir içi trafiği rahatlatacağını ve hava kirliliğini azaltacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Büyükşehirlerin en büyük sorunu olan ulaşımda 'hipotenüs' mantığıyla en kısa yolu açıyoruz. Mavikent ve çevresinde yaşayan yaklaşık 400 bin vatandaşımız, bu yol sayesinde havalimanına ve sanayi bölgelerine çok daha hızlı ulaşacak. Şeffaf belediyecilik anlayışıyla 42 firmanın katıldığı ihale sürecinde sona geldik. Yol medeniyettir diyerek, projeyi 1 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Gaziantep, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Havalimanı'na Yeni Yol Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
ABD’de kış fırtınası can aldı: New York’ta 3 kişi hayatını kaybetti ABD'de kış fırtınası can aldı: New York'ta 3 kişi hayatını kaybetti
Arbeloa’nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti
Yürekleri ağızlara getirdi Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var

15:10
Türkiye’nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
14:24
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
13:58
ABD’nin askeri yığınağına İran’dan yanıt
ABD'nin askeri yığınağına İran'dan yanıt
13:53
Putin’den sürpriz karar Görüntüler Türkiye’nin yanı başında çekildi
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
13:39
Rojin Kabaiş’in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 15:39:31. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Havalimanı'na Yeni Yol Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.