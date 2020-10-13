Gaziantep'te hırsızlık çetesi operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen motosikler, bisiklet, sitenin kamera sistemi ve muhtelif ev eşyaları, sahiplerine teslim edildi.

Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım