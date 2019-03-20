Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonu

Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonu

3 saat önce

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde yaşanan hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Olayların yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin S.A, K.A, M.O, ve A.G. olduğunu tespit etti.

Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Yapılan incelemede şüphelilerin kentte farklı tarihlerde 8 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.O. ve A.G. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:15 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel
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