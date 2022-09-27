Gaziantep'te hastane kantininden silahlı yağma kameralara yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te hastane kantininden silahlı yağma kameralara yansıdı

27.09.2022 09:44

Gaziantep'te iki kişinin hastane kantininden silahlı yağma yapması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Gaziantep'te iki kişinin hastane kantininden silahlı yağma yapması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir hastanenin kantininde meydana gelen silahla yağma olayıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Çarşı ve mahalle bekçileri, tespit ettikleri şüpheliler T.B.Y. ile B.Y'yi olayda kullandıkları kurusıkı tabanca, kesici alet ve yağma edilen parayla yakaladı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir şüphelinin duvardan atlayıp kantine girmesi ve kantin sorumlusunu darbetmesi ayrıca şüphelilerin kasadan paraları alıp kaçmaları yer alıyor.

YORUMLAR
500
Gaziantep'te çocuk cesedi bulunmasına ilişkin 3 gözaltı Gaziantep'te çocuk cesedi bulunmasına ilişkin 3 gözaltı Gaziantep'te çocuk cesedi bulunmasına ilişkin 3 gözaltı Gaziantep'te çocuk cesedi bulunmasına ilişkin 3 gözaltı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te hastane kantininden silahlı yağma kameralara yansıdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:27 Derbi öncesi Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Sarı lacivertli taraftarlar Vodafone Park'a alınmayacak
15:12 Fiyatlar, son yılların en dip seviyelerini gördü! Altın fiyatlarında son durum nedir?
15:08 Antalya'da gizemli cinayet: Aracında boğazı kesilmiş şekilde bulunan adamın milyonlarını çalıp kayıplara karıştılar
15:04 Flamengo Başkan Yardımcısı Marco Braz: Serbest kalma maddesi 35 milyon euro olan bir oyuncuyu Fenerbahçe nasıl alacak, şaka mı bu?
14:52 Mersin'de polisevine saldırı düzenleyen 2 kadın terörist olaydan 10 dakika önce kameralara yansıdı
14:54 "Bakan Soylu istifa etti" iddiası gündeme bomba gibi düştü! Kısa sürede konuyla ilgili 20 binin üzerinde tweet atıldı
14:42 Röportaj verirken büyük şok yaşadı! Kadın basketbolcular canlı yayında kavga etti
14:14 Zırhlı araç sevkiyatına tepki gösteren Erdoğan'a, Miçotakis'ten cevap: Ordumuzun gücüyle pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam
13:57 Mehmet Dinçerler ile boşanma kararı alan Hadise, Kıbrıs konserinde gözyaşlarını tutamadı
13:51 ABD Başkanı Biden, petrol şirketlerine seslendi: Fiyatları indirin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 15:47:54. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te hastane kantininden silahlı yağma kameralara yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement