Gaziantep\'te ilginç kaza: Hafif ticari araç motosiklete, motosiklet yayaya çarptı

Gaziantep'te bir kavşakta hafif ticari araç motosiklete, savrularak kontrolden çıkan motosiklet de yol kenarında yürüyen yayaya çarptı. İki kişinin hafif yaralandığı ilginç kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Şehitkamil ilçesi Küsget Sanayi Oduncular Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, kavşakta motosiklete çarptı. Savrularak kontrolden çıkan motosiklet ise yol kenarında yürüyen bir yaya çarptı. İki kişinin hafif yaralandığı ilginç kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - GAZİANTEP