Gaziantep'te, çiftlik evine uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
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Gaziantep'te, çiftlik evine uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

12.08.2022 12:22
Gaziantep'te, çiftlik evine uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

GAZİANTEP'te, jandarma ekiplerinin çiftlik evine düzenlediği operasyonda, esrar elde etmek için kenevir yetiştirdiği belirlenerek gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

GAZİANTEP'te, jandarma ekiplerinin çiftlik evine düzenlediği operasyonda, esrar elde etmek için kenevir yetiştirdiği belirlenerek gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karahöyük Mahallesi'nde bulunan çiftlik evinde kenevir yetiştirilerek esrar elde edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmada ihbarın doğru olduğunu saptayan ekipler, savcılık kararıyla çiftlik evine operasyon düzenledi. Dron destekli operasyonda arama yapılan çiftlik evinde; 860 kök kenevir, 30 kilo kubar esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Kenevirler, yakılarak imha edilirken, ismi açıklanmayan 2 şüpheli de gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te, çiftlik evine uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

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