Gaziantep'te kaçak alkol operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te kaçak alkol operasyonu - Son Dakika

Gaziantep'te kaçak alkol operasyonu

6 saat önce

Gaziantep'te yapılan kaçak alkol operasyonunda çok miktarda sahte ve kaçak alkol ele geçirildi.

Gaziantep'te kaçak alkol operasyonu, System.String[]

Gaziantep'te yapılan kaçak alkol operasyonunda çok miktarda sahte ve kaçak alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında çok sayıda boş şişe, etiket ve bandrol de ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri 10 Mart 2020 Salı günü kaçak alkol operasyonu yaptı. Operasyon kapsamında Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde bir iş yerinde yapılan aramalarda 100 litre dökme alkol, 150 litre etil alkol, 43 şişe sahte alkol, 5 litre viski aroması, 865 adet çeşitli marka ve ebatlarda üzerinde değişik markaların bulunduğu boş şişe, 10 bin 500 adet çeşitli markalarda etiket, 170 adet yabancı ülke içki bandrolü, 48 adet TAPDK içki bandrolü, iki bin adet içki şişe kapak kapüşonu ve 50 adet içki kapağı ele geçirildi


Şahinbey ilçesi Hoşgör Mahallesi'nde durdurulan bir araçta yapılan aramalarda ise 450 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Operasyonlar kapsamında yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

İncilipınar Mahallesi, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:40 Kaynak: İHA
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