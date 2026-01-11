Gaziantep\'te KADES Uygulaması Yaygınlaşıyor

Gaziantep'te jandarma ekipleri, 2025 yılında 18 bin 409 kadının telefonuna Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını yükleyerek bilgilendirmelerde bulundu.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2025 yılında Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtımı için çok sayıda faaliyet yaptı. Ekipler, 2025 ylında 18 bin 409 kadının telefonuna aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında cihaz konum bilgisi açarak bir tuşla Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmalarını sağlayan ve olay yerine en yakın devriyenin sevk edildiği KADES uygulamasını yükleterek bilgilendirmede bulundu.

Ekiplerin bir yıllık süreçte icra ettiği faaliyetler kapsamında 24 bin 739 erkek vatandaşa da farkındalık eğitimi verildi. - GAZİANTEP