Gaziantep'te Kar Yağışı Etkili Oluyor

Gaziantep'te öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kent genelinde etkili olan yağışın ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Karayolları ile belediye ekipleri, trafiğin aksamaması için yollarda çalışma başlattı.

Polis ve jandarma trafik ekipleri ise otomobil ve hafif ticari araçların karıştığı kazalar nedeniyle sürücüleri uyararak, trafik akışını kontrollü şekilde sağlıyor.

Mahalledeki bazı kadınlar da kar yağışını fırsat bilerek kar topu oynayıp halay çekti.

Gaziantep Havalimanı yarın 14.00'e kadar kapalı

Gaziantep Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son meteorolojik veriler ışığında ilimizde devam eden kar yağışının etkisini artıracak olması ve buzlanma riski nedeniyle, tüm çalışmalara rağmen uçuş güvenliği ve yolcu mağduriyetini engellemek adına Gaziantep Havalimanı'nın kapanma süresi 23 Ocak Cuma günü saat 14.00'e kadar uzatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda araçlar kontrollü ilerliyor

Kent genelinde etkili olan yağışın ardından Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda araçlar kontrollü şekilde ilerliyor.

Karayolları ekipleri, otoyollarda trafiğin aksamaması için çalışmalarına devam ediyor.

Bazı araçların karda ilerlemekte zorlandıkları görülürken, polis ve jandarma trafik ekipleri trafiğin kontrolünü sağlıyor.

Kent merkezinde de belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ağır vasıta araçların çıkışı durduruldu

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizin çevre illerle olan bağlantı yollarında etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik akışının daha rahat sağlanması amacıyla mecburi olmadıkça Gaziantep'ten çevre illere olan ağır vasıta araçların hem otoban hem de devlet yolu çıkışları ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

Mecburi seyahat edecek hafif araç sürücülerinin de kar lastiği ve zincir gibi ekipmanları yanında bulundurup trafiğe çıkması gerektiği uyarısında bulunan Çeber, belediye ekiplerinin 757 araç ve 3 bin 541 personelle görev başında olduğunu belirtti.

Kar, çiftçileri sevindirdi

Araban ilçesinde de etkili olan kar, çiftçileri sevindirdi.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, AA muhabirine, bu sene kar yağışının oldukça iyi olduğunu belirterek, bu sayede hasat döneminin verimli geçmesini umduklarını kaydetti.