Gaziantep'te kazalar mobese kameralarında - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te kazalar mobese kameralarında

05.04.2022 15:33
Gaziantep'te kazalar mobese kameralarında

GAZİANTEP'te, son günlerde meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.

GAZİANTEP'te, son günlerde meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı noktalarına kurulan mobese kameralarına yansıyan kaza görüntülerini paylaştı. Kazaların genellikle sürücü hatalarından ve kırmızı ışık ihlallerinden kaynaklandığı görüldü. Görüntülerde, tramvayın bir yayaya çarpma anı da yer aldı. Kazaların genellikle dikkatsizlik nedeniyle oluştuğu görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü, halka kurallara uymaları yönünde çağrı yaptı.


Gaziantep'te kazalar mobese kameralarında
Gaziantep'te kazalar mobese kameralarında
YORUMLAR
500
Tokat merkezli 4 ilde 'torbacı' operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı Tokat merkezli 4 ilde 'torbacı' operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 9 şahıs tutuklandı Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 9 şahıs tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Kazaları, Gaziantep, MOBESE, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te kazalar mobese kameralarında - Son Dakika


Son Dakika
15:32 Müge Anlı, vatandaşlık isteyen Suriyeli kadına yardım edeceğini söyleyince büyük tepki gördü
15:29 NATO Sekreteri Stoltenberg: Avrupa'da yıllardır tanık olmadığımız bir vahşetle karşı karşıyayız, Putin savaş suçu işliyor
15:21 Arka arkaya istifaların yaşandığı Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni başkan 16 Haziran'da seçilecek!
14:58 Nisa bebeğin beyin ölümüyle ilgili çarpıcı detay! Bakımevi görevlisi hakkında ihmal iddiasıyla işlem başlatıldı
14:52 Kiev istihbaratı açıkladı! Buça'daki katliamın baş şüphelisi her yerde aranıyor
14:52 Muharrem İnce'den ilginç basın toplantısı! Partisinin tarım politikalarını ahırda anlattı
14:35 İtalya'da koyun sürüsüne bekçilik yapan çoban köpekleri, ormanda karşılaştıkları genç kızı parçaladı
14:30 Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın açtığı 1 milyon liralık tazminat davası hakkında konuştu: 5'li çete diyorum, bir daha dava aç!
14:17 Evlilik Hakkında Her Şey'de bugün neler yaşanacak? Azra'yı bekleyen kötü sürpriz ne?
14:12 Bunu da gördük! Ünlü market zinciri, çürümeye yüz tutmuş meyve ve sebzeyi "olgunlaşmış" diye indirimli satmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 15:44:44. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te kazalar mobese kameralarında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement