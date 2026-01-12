Gaziantep\'te Kışın Balık Revaçta

Gastronomi şehri Gaziantep'te kış aylarının vazgeçilmez yemeklerinden olan balık, kebabın tahtını sallamaya başladı. Özellikle kebaptan sıkılan ve yeni lezzetler arayanlar balığa yöneldi.

Kış mevsimiyle birlikte balık satışlarının artması kebap şehri Gaziantep'te kebabı ikinci plana attı. Şifa deposu olan balık, kış aylarının vazgeçilmez lezzeti haline geldi. Balık kültürünün yayılmasıyla birlikte vatandaşlar, ciğer ve kebap yerine kış aylarında balığa yönelmeye başladı.

Son günlerde tavuk ve kırmızı et kaynaklı zehirlenme vakalarındaki artışta kebap şehri Gaziantep'teki vatandaşların beslenme alışkanlıklarını değiştirdi. Artan sağlık endişesi nedeniyle birçok kişi, protein ihtiyacını daha güvenli bir alternatif olan balıktan karşılamaya yöneldi.

Etten çok daha uygun fiyata satılan balık satışları kar yağışının da etkisiyle kış aylarında iki katına çıktı. Son yıllarda vatandaşların et ve tavuk yerine balığa yönelmesiyle balık tüketimi zirve yaptı.

Kış mevsimiyle birlikte havaların her geçen gün soğumasıyla balığa olan talep artmaya başladı. Zengin yemek kültürüyle ön plana çıkan Gaziantep'te balık sofraların vazgeçilmezi olurken, balık pazarlarında yaşanan hareketlilik esnafın yüzünü güldürdü.

Havaların çok soğuk olduğu kentte bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşların, haftada en az iki defa balık tüketmeye başlamasıyla tezgahlarda yer alan çeşit çeşit balıklar sofraları süslüyor.

Karadeniz, Akdeniz, Marmara ve Ege bölgesinde balıkçıların ağlarına takılan balıklar, balıkçı esnafının tezgahlarını, vatandaşların ise sofralarını süslüyor. Deniz bölgelerinden getirilen balıklar tezgahlardaki yerini alırken, esnaf ise gastronomi şehri Gaziantep'te sofraların vazgeçilmezi olan balık tüketiminin artmasıyla tezgahtaki balık çeşidini çoğaltmaya başladı.

Son yıllarda artan balık tüketiminin zirve yaptığını söyleyen esnaf, kebaptan sıkılan ve yeni lezzetler arayan vatandaşların balık tükettiğini belirtiyor.

Türkiye'de yemek kültürünün yoğun şekilde yaşandığı kentlerden biri olan Gaziantep'te, son yıllarda balığa olan ilginin arttığını belirten vatandaşlar, balığın gastronomi şehrinde sofraların vazgeçilmezi olduğunu dile getirdiler.

Kebap kentinde balık tüketiminin artmasından memnun olduklarını belirten esnaf, tezgahlardaki balık çeşitlerinin fiyatları 250 liradan başladığını, çeşidine ve kalitesine göre fiyatların değiştiğini bildirdi.

Kebap şehri Gaziantep'te vatandaşların taze ve güvenilir protein kaynağı olarak balığı tercih etmeye başladığını ifade eden esnaf Ali Tekin, günlük balık sevkiyatlarının da buna paralel olarak arttığını dile getirdi.

Satışların önceki haftalara göre belirgin şekilde arttığını belirten Tekin, "Kebap şehri Gaziantep, artık balık şehri oldu. Termokinli arabalarla günlük bin kasa balığımız geliyor. Özellikle bu son dönemlerde tavuk zehirlenmesinden dolayı halkımız balığa bayağı rağbet gösterdi. Çünkü balık hem taze geldiği hem proteini yüksek olduğu hem de kış aylarında hastalıklar arttığı için vatandaş artık balığa rağbet gösteriyor. Balık satışlarımız bayağı arttı. Özellikle bu kar yağışından dolayı da balık satışlarımız arttı. Şu an özellikle hamsi, istavrit, palamut, levrek, çupra ve somon gibi balıklarda rekor bir satış oluyor. Halkımız balığa rağbet gösteriyor. Önceden balık haftada bir gün gelirdi. Balığımız günlük geliyor. Balık taze taze geldiği için de vatandaşımız balığa rağbet gösteriyor. Balık düzenli tüketilince bağışıklık sistemini güçlendirdiği için hastalık olmuyor, grip olmuyor. Bundan dolayı halkımız balığa rağbet gösteriyor. Bir de balık taze ve günlük geldiği için halkımız balıktan memnun kalıyor. Fiyatlar balığın durumuna göre günlük olarak değişiyor. Hamsi 250, istavrit 250, palamut 450, çupra ve levrek 600, somon 450, alabalık 400, sardalye 300, uskumru 350 TL olarak satılıyor" dedi.

Balık satışlarından memnun olduklarını belirten Ufuk Yıldırım ise, "Kebap şehrini balık şehri olarak değiştirdik. Sezonumuz tüm hızıyla devam ediyor. Günlük taze çeşitlerimiz devamlı geliyor. 41 çeşit balığımız var. Gündemde olan gıda zehirlenmeleri balığa biraz daha talebi arttırdı. Balık satışlarından çok memnunuz. 41 çeşit balıkla hizmet vermeye devam ediyoruz. Tüm halkımızı, tüm Gazianteplileri balık yemeye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haftada iki defa balık tükettiklerini belirten vatandaşlardan Zübeyir Karabulut da, "Biz haftada bir-iki defa balık alıyoruz. Balık faydalı olduğu için balığı seviyoruz. Tavukta bir sıkıntı var ve zehirlenmeler oluyor. Kırmızı et de pahalı olduğu için biz balığı öneriyoruz, balığı istiyoruz ve balığı seviyoruz. Balık tüketiyoruz. Balık faydalı olduğu için alıyoruz. Çocuklarda balık istiyor, biz de balık seviyoruz. Onun için balık yiyoruz. Kebap şehri Gaziantep'in yerini balık şehri olarak değiştiriyoruz. Herkesi balık yemeğe bekliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP