Gaziantep’te Kuvvetli Yağış Hazırlığı

12.01.2026 17:17
Gaziantep Belediyesi, kuvvetli yağış için 811 personel ve 186 araçla çalışmalara başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısı kapsamında 811 personel, 186 araç ve 170 su tahliye ekipmanı ile kapsamlı çalışma yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü, İtfaiye ve Afet Yönetimi Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kent Estetiği Daire Başkanlığı ve Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri koordinasyon içinde sahada görev yapıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün olası kuvvetli yağış tahmininin ardından, yapay zeka destekli Trafik Kontrol Merkezinde akıllı trafik yönetim sistemi ve şehir genelindeki canlı kamera ağı üzerinden tüm kritik noktalar anlık olarak takip altına alındı.

Saatlik yağış miktarları, yoğunluk verileri ve olası su birikimi riskleri sistem üzerinden analiz edilerek ekiplerin sahaya yönlendirilmesi sağlandı.

Alleben Deresi ve kuzey kuşaklama kanallarında su seviyeleri anlık olarak izlenirken, doluluk oranları ve debi değişimleri yapay zeka destekli sistemler üzerinden takip ediliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de günün ilk saatlerinde çalışmaları sahada ve merkezlerde takip ederek sürece ilişkin anlık bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, su yönetiminin altın yönetimi kadar önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Eğer iyi yönetilmezse bölgede su krizleri derinleşecek, su savaşları başlayacak. Bizim yaptığımız şey öngörmek, tedbir almak. Önce tedbir, sonra tevekkül. Tabii tedbiri nasıl alıyoruz? Tedbiri teknoloji ve yetişmiş insan gücüyle alıyoruz. Makine ekipmanla alıyoruz. Dünyadaki bütün gelişmeleri takip ediyoruz. Teknolojik gelişmeleri takip ederek sürekli kendimizi yeniliyoruz. Bu yenilenme bize büyüyen şehrin irileşmeden sağlıklı büyümesini sağlıyor. "

GASKİ Genel Müdürü Sevda Usalp ise kentte yağan tüm yağmur, yağmursuyu hattıyla birlikte çok düzgün bir şekilde toplandığını ve daha sonra da Doğanpınar Barajı'nda tarımsal sulama olarak kullanılmak üzere toplandığını ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Gaziantep, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
