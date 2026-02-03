Gaziantep'te makarna fabrikasında yangın - Son Dakika
Gaziantep'te makarna fabrikasında yangın

Gaziantep\'te makarna fabrikasında yangın
03.02.2026 22:12
Gaziantep'te makarna fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gaziantep'te makarna fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Şehitkamil ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir makarna fabrikasında çıktı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin 17 araç ve 40 personelle müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saat içerisinde kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Ölen yada yaralanının olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Ekonomi, Son Dakika

