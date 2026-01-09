Gaziantep\'te Melek Yatırımcılık Zirvesi

Faaliyetlerini Gaziantep Ticaret Odası (GTO) koordinasyonunda yürüten TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu (GGK) tarafından organize edilen "3. Gaziantep Melek Yatırımcılık Zirvesi", Türkiye'nin önde gelen melek yatırımcılarını Gaziantepli girişimcilerle bir araya getirdi.

GTO ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvede Gaziantep'in girişimcilik ekosistemi, melek yatırımcılık potansiyeli ve Türkiye'de girişim ekosisteminin geleceği kapsamlı şekilde ele alındı. Zirvede, kısa adı GAMED olan Gaziantep Melek Yatırımcılık Derneğinin lansmanı da gerçekleştirilerek melek yatırımcılığın kurumsal bir yapıya kavuştuğu yeni dönem kamuoyuyla paylaşıldı.

"Bu zirve yalnızca bir etkinlik değil, bir kültürdür"

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Melek Yatırımcılık Zirvesi'nin artık bir organizasyon olmanın ötesine geçtiğini ifade ederek, "TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulumuzun üçüncüsünü düzenlediği Melek Yatırımcılık Zirvesi için yalnızca 'bir zirve' demek yetersiz kalır. Çünkü bu organizasyonla sadece bir etkinlik değil; bir kültür inşa ediliyor. Gaziantep ekonomisinin karakteristik özelliği olan girişimcilik kültürünü her yıl üzerine yeni şeyler koyarak büyütüyoruz. Biz bu şehirde risk almaktan korkmayız; üretiriz, deneriz, yol açarız. Gaziantepliler, ülke ekonomisinin akıncı beyleridir. Gaziantep'i güçlü kılan da bu girişimci ruhudur" dedi.

Günümüz girişimciliğinin bilgi, vizyon ve doğru sermaye ile büyüdüğünü kaydeden Yıldırım, Melek Yatırımcılık Zirvesi'nin amacının fikri olanla sermayesi olanı, hayali olanla tecrübesi olanı aynı platformda buluşturmak olduğunu söyleyerek fikir, sermaye ve tecrübenin güçlü ve sürdürülebilir işlere nasıl dönüşebileceğinin bu zirvede konuşulacağını belirtti.

"Gaziantep, girişimcilikte konuşan değil yön veren bir şehir"

TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Abdulkadir Koçer ise zirvenin Gaziantep açısından stratejik bir vizyonu temsil ettiğini ifade ederek, "Gaziantep artık yalnızca üreten değil, yön veren lider bir şehir olma iddiasını açıkça ortaya koyuyor. Üç yıldır düzenlediğimiz Melek Yatırımcılık Zirvesi ile bu vizyonun altyapısını adım adım oluşturduk; bu yıl ise 3. Zirve kapsamında Gaziantep Melek Yatırımcılık Derneği'nin lansmanını yaparak önemli bir adım attık. Hedefimiz, Gaziantep'in güçlü sermaye ve sanayi tecrübesini katma değeri yüksek, teknoloji ve üretim odaklı girişimlerle buluşturmak ve Gaziantepli melek yatırımcıları Türkiye girişim ekosisteminin aktif, görünür ve belirleyici aktörleri haline getirmektir" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep'in girişimcilik potansiyeli ve ekosistemin geleceği masaya yatırıldı

Açılış konuşmalarının ardından Zirve, "Gaziantep'in Girişimcilik ve Melek Yatırımcılık Potansiyeli" ile "Girişim Ekosistemini Neler Bekliyor?" başlıklı iki panelle devam etti. TOBB Gaziantep GGK Başkan Yardımcısı İbrahim Acıoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Gaziantep'in Girişimcilik ve Melek Yatırımcılık Potansiyeli" panelinin konuşmacıları Mikrogrup Yönetim Kurulu Başkanı Göktekin Dinçerler, 212 VC Kurucu Ortağı Numan Numanbayraktaroğlu ve Ödüyo Finansal Teknoloji A.Ş. CEO'su Erman Yapıcı oldu. Panelde Gaziantep'in sanayi gücüyle girişimcilik ekosistemi arasındaki sinerji, melek yatırımcılığın bölgesel kalkınmadaki rolü ve yatırımcı-girişimci iş birliklerinin önemi değerlendirildi.

TOBB Gaziantep GGK Başkan Yardımcısı Enver Koçak'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Girişim Ekosistemini Neler Bekliyor?" panelinin konuşmacıları ise TRAngels Ortağı ve Melek Yatırımcı Hale Umul, Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı ve TOBB GGK Başkan Yardımcısı Bora Caldu ile Sankonline Genel Müdürü Emre Altay oldu. Panelde, Türkiye'de ve dünyada girişim ekosistemindeki güncel gelişmeler, yatırım trendleri ve geleceğe yönelik fırsatlar ele alındı.

GAMED hakkında bilgilendirme yapıldı

Zirvede ayrıca, TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi tarafından kurulan ve 2025 yılı itibarıyla faaliyetlerine başlayan Gaziantep Melek Yatırımcılık Derneği (GAMED) hakkında TOBB Gaziantep GGK Başkanı Abdulkadir Koçer tarafından bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Sunumda, derneğin kuruluş amacı, hedefleri ve Gaziantep girişimcilik ekosistemine sağlayacağı katkılar paylaşıldı.

3. Gaziantep Melek Yatırımcılık Zirvesi, girişimcilerin projelerini yatırımcılara sunduğu girişim sunumları ve katılımcılar arasında yeni iş birliklerinin geliştirilmesine imkan sağlayan networking bölümüyle sona erdi. - GAZİANTEP