Gaziantep'te motosiklet ve akü çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te motosiklet ve akü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Boyno Mahallesi'nde bir motosikleti ve kamyonetten de akü çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini tespit ettiği 2 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen motosiklet ve akü sahiplerine teslim edildi.