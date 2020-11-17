Gaziantep'te, polis ve zabıta vatandaşları tek tek uyardı - Son Dakika

Gaziantep'te, polis ve zabıta vatandaşları tek tek uyardı

17.11.2020 14:17
Gaziantep'te, polis ve zabıta vatandaşları tek tek uyardı, System.String[]

KORONAVİRÜS vaka sayılarının yüksek olduğu Gaziantep'te, çarşılarda yoğunluk devam ederken, zabıta ve polis ekipleri vatandaşları tek tek uyardı.

KORONAVİRÜS vaka sayılarının yüksek olduğu Gaziantep'te, çarşılarda yoğunluk devam ederken, zabıta ve polis ekipleri vatandaşları tek tek uyardı.

Vaka sayılarında artış olan Gaziantep'te halk, çarşıların bulunduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yapmayı sürdürüyor. Yoğunluğun gözlendiği caddelerde birçok kişi, maskelerini çene altında tutarken, polis ve zabıta ekipleri maske, sosyal mesafe yeme-içme ve sigara kullanılmaması için tek tek uyarı yapıyor. Polis tarafından uyarıları dikkate almayan vatandaşlara ise koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket ettikleri için idari para cezası kesiliyor.Öte yandan bazı vatandaşlar maskeden sıkıldıklarını ve takmak istemediğini belirtirken, bazı vatandaşlar ise genel olarak alınan tedbirlerin kendileri için iyi olduğunu ve daha da artırılması gerektiğini ifade etti.


Gaziantep'te, polis ve zabıta vatandaşları tek tek uyardı
Gaziantep'te, polis ve zabıta vatandaşları tek tek uyardı
Gaziantep'te, polis ve zabıta vatandaşları tek tek uyardı
Gaziantep'te, polis ve zabıta vatandaşları tek tek uyardı
Gaziantep'te, polis ve zabıta vatandaşları tek tek uyardı
Gaziantep'te, polis ve zabıta vatandaşları tek tek uyardı
Gaziantep'te, polis ve zabıta vatandaşları tek tek uyardı
Gaziantep'te, polis ve zabıta vatandaşları tek tek uyardı
Gaziantep'te, polis ve zabıta vatandaşları tek tek uyardı

Gaziantep, Karagöz, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te, polis ve zabıta vatandaşları tek tek uyardı - Son Dakika


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