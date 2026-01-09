Gaziantep'te şafak vakti DEAŞ operasyonu: 5 şahıs tutuklandı - Son Dakika
Gaziantep\'te şafak vakti DEAŞ operasyonu: 5 şahıs tutuklandı
09.01.2026 11:39
Gaziantep'te DEAŞ silahlı terör örgütünde faaliyet gösteren ve terör eylemi planladığı değerlendirilen şahıslara yönelik jandarma ekiplerince yapılan şafak operasyonunda 9 şahıs yakalandı.

Gaziantep'te DEAŞ silahlı terör örgütünde faaliyet gösteren ve terör eylemi planladığı değerlendirilen şahıslara yönelik jandarma ekiplerince yapılan şafak operasyonunda 9 şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslardan 5'i tutuklandı, 2'si sınır dışı edildi, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen şahıslara yönelik şafak operasyonu yapıldı. Teknik ve fiziki takipler sonucunda yapılan operasyon çerçevesinde Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Terör eylemi planladığı değerlendirilen örgüt üyeleri yakalandı

Operasyon sonucunda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı ve terör eylemi planladığı değerlendirilen yabancı uyruklu A.H., F.H., H.E., F.H., I.E. ve M.H. ile sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı belirlenen F.K., M.Y. ve K.B.K.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Operasyon sonucunda örgüt üyesi 5 şahıs tutuklandı

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan A.H., F.H., F.H., I.E. ve M.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.K. ve M.Y. isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken K.B.K.A. ve H.E. isimli yabancı uyruklu şahıslar ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

