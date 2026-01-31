Gaziantep'te Sahte Para İle Dolandırıcılık - Son Dakika
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Gaziantep'te Sahte Para İle Dolandırıcılık

Gaziantep\'te Sahte Para İle Dolandırıcılık
31.01.2026 15:36
Nizip'te besiciyi dolandıran 3 kişi, jandarma operasyonuyla yakalandı. 64 bin TL sahte para ele geçirildi.

Gaziantep'te sahte para ile hayvan alarak besici vatandaşı dolandıran 3 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, Nizip ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Nizip'te yaşayan O.E.O. isimli besici, daha önceden tanımadığı 3 şahsa toplam 64 bin 400 TL karşılığında küçükbaş hayvanlarını satarak ödemeyi elden nakit olarak aldı. Olaydan sonra paraların sahte olduğunu fark eden besici, İlçe Jandarma Komutanlığı'na şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yapılan güvenlik kameraları incelemesinde sahte para ile küçükbaş hayvan alan şüphelilerin M.E., H.K. ve İ.Y. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Şüpheli şahıslar, jandarmanın operasyonuyla sahte para ile satın aldıkları küçükbaş hayvanlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edilirken toplam 64 bin 400 TL sahte 200 TL'lik banknotlara el konuldu.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Gaziantep, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Sahte Para İle Dolandırıcılık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Gaziantep'te Sahte Para İle Dolandırıcılık - Son Dakika
