Gaziantep'te Savunma Sanayi Yatırımı
Gaziantep'te Savunma Sanayi Yatırımı

Gaziantep\'te Savunma Sanayi Yatırımı
24.12.2025 18:03
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Gaziantep'te Kayar Bilezik fabrikası ile yeni istihdam yaratacak.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Savunma sanayiine üretim yapan ve EYDEP programımız kapsamına girecek şirketlerin sayısı artacak ve sadece bu şirketimiz (Kayar Bilezik) değil bu tedarik zincirine dahil olan diğer şirketlerimizde mutlaka diğer büyük projelerde de sorumluluk alarak en iyi şekilde yerine getirecektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), deprem bölgelerinde istihdam ve iskana yönelik olarak SSB şirketlerini depreme maruz kalan illere yönlendirdi. Bu kapsamda, ASELSAN Gaziantep Kayar Bilezik Fabrikası Yatırımı Ortaklık Sözleşmesi İmza Töreni Savunma Sanayii Başkanlığı Nuri Demirağ Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Törende konuşma yapan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayii şirketlerinin birçok ilde, birçok farklı modelle yüksek teknoloji ürünlerin üretilmesi ve yatırımlarının yapılması konusunda sorumluluk aldıklarını ifade etti.

Yerli ve milli ihtiyaçları karşılamak için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Görgün, "Anadolu'da özellikle girişimciliğiyle, yenilikçi bakışıyla, organizasyonel kabiliyetleriyle Türkiye'nin sanayisine istihdamına ticaretine, ihracatına katkı sağlayan Güzide şehrimiz Gaziantep'le böyle bir teknolojik yatırımı yine ülkemizin güzide bir şirketiyle yapıyor olmanın ve bunu Allah'a çok şükür bu yatırımın ötesinde oluşabilecek potansiyeller biraz evvel söylediğim unsurlarıyla Antep'in Antep sanayicisinin ve üreticilerinin sahiplenmesiyle çok kısa zamanda ulaşacağı noktaları değerlendirdiğimde çok çok anlamlı buluyorum" açıklamasında bulundu.

"Yaklaşık 6 bin 500 metrekarelik kapalı alanda üretim hızlıca başlayacak"

Görgün, "Alınan kararlar çerçevesinde yatırım için ilk yönetim kurulu toplantısı hızlıca yapılacak kararlar alınacak. Tahsis edilen 16 bin metrekarelik alanda oluşturulacak yaklaşık 6 bin 500 metrekarelik kapalı alanda üretim hızlıca başlayacak. Sadece Kayar Bilezik olarak başladığımız bu elektromekanik ve dışa bağımlı bir süreç, dışarı bağımlı olduğumuz bu ürünlerin ötesinde hem tedarik zincirinde Antep'te sorumluluk alacak şirketlerimizin sayısı artacak. Savunma sanayiine üretim yapan ve EYDEP programımız kapsamına girecek şirketlerin sayısı artacak ve sadece bu şirketimiz değil bu tedarik zincirine dahil olan diğer şirketlerimizde mutlaka diğer büyük projelerde de sorumluluk alarak en iyi yerine getirecektir" şeklinde konuştu.

"200'den fazla nitelikli istihdamı da Gaziantep'e kazandırmış olacağız"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise projeye ilişkin, "Bu tesisi hassas mekanikle üretebilecek bir altyapıyla tasarlıyoruz ve yine kahraman Silahlı kuvvetlerimizin bölgeye yakın bakım ve onarım hizmetleri de yine bu Gaziantep ASELSAN sayesinde verilecek. Bu yatırımda inşallah 6 bin 500 metrekarede 25-30 milyon dolarlık bir yatırımla 200'den fazla nitelikli istihdamı da Gaziantep'e kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel

SON DAKİKA: Gaziantep'te Savunma Sanayi Yatırımı - Son Dakika
