Gaziantep'te, şehirle bütünleşen eğitim seferberliğine destekler sürüyor - Son Dakika

Gaziantep'te, şehirle bütünleşen eğitim seferberliğine destekler sürüyor

29.04.2021 14:02
Gaziantep'te, şehirle bütünleşen eğitim seferberliğine destekler sürüyor, System.String[]

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, hayırseverler ve ilgili kurumlar işbirliğinde eğitim başta olmak üzere birçok alanda çeşitli protokoller imzalanıyor.

Bu kapsamda hayırseverler Mehmet Bal ve Yunus Kaya tarafından yaptırılacak ve okul öncesi eğitime önemli katkı sunacak 4-6 Yaş Diyanet Anaokulu için protokol imza töreni düzenlendi.

Valilikte düzenlenen imza törenine Vali Davut Gül'ün yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vali Yardımcısı Alper Çifçi, Şehitkâmil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, hayırseverler Mehmet Bal ile Yunus Kaya katıldı.

Vali Davut Gül, törende yaptığı konuşmada,4-6 yaşta fiziki anlamda eksikliklerin giderilmeye başlandığını dile getirerek, "Müftü beyin göreve başlaması ile birlikte özellikle 4-6 yaşta bina anlamında eksikliklerimiz giderilmeye başlandı. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Şehitkâmil Belediye Başkanımız, kaymakamlarımız hepsi üzerine düşeni yaparak bunun lojistiğini hazırlamaya başladılar. Hayırseverlerimiz de bir ucundan tutarak destek oldular. Ben hayırseverlerimiz Mehmet Bey ve Yunus beye teşekkür ediyorum. İnşallah burada okuyan çocuklar gelecek nesillerin teminatı olmuş olacak. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çocukların dini ve manevi yönden donanımlı yetiştirilmesinin önemine değinerek, "4-6 yaş çok önemli. Çocuklarımızı her yönden sağlam yetiştirmemiz lazım, dini ve manevi değerlerimizle birlikte yetiştirmemiz gerekiyor. Müftümüz geldikten sonra 4-6 yaş diyanetin anaokulunda çok daha hızlandık. Biz de Valimizin başkanlığında, Şehitkâmil Belediye Başkanımız ile birlikte hayırseverlerimizin yaptırmak istediği yerleri imar bölümümüzle organize ediyoruz ve yeri hemen tahsis ediyoruz. Biz bize düşenden sorumluyuz, herkes kendine düşenden sorumlu. Gaziantep modeli de böyle bir model, birlikte iş yapma modeli. Hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Vali Yardımcısı Alper Çifçi, Gaziantep'e kazandırılacak olan 4-6 yaş anaokuluna katkıda bulunan başta hayırseverler olmak üzere herkese teşekkür etti.

Şehitkâmil Kaymakamı Ömer Kalaylı, en güzel yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğunun altını çizerek, "4-6 yaş anaokullarımızda öğrencilerimiz okul öncesi eğitim hem dini eğitim alacaklar. Eğitime yapılan yatırım en güzel yatırım. Böylesi güzel bir hayır için değerli hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hayırlı işe vesile olan herkese teşekkür ederek, en kısa sürede hizmete girmesi temennisinde bulundu.

4-6 Yaş Diyanet Anaokulu hakkında bilgi veren İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ise "Çocuklarımız, yarınlarımız, geleceğimiz için, onların küçük yaşta eğitilmelerine imkân verebilmek için 4-6 Yaş Diyanet Anaokulunun protokolün imzalıyoruz. 4-6 yaşın yaygınlaştırılmasını istiyoruz. 4-6 yaş anaokullarında, çocuklarımıza okul öncesinde verilmesi gereken eğitimi veriyoruz aynı zamanda da bu yavrularımıza Kur'an eğitimi yanında, Allah sevgisi, Peygamber sevgisi, değerler eğitimi dediğimiz paylaşma, yardımlaşma, doğruluk, dürüstlük gibi erdemleri anlatmak için gayret ediyoruz. 4-6 yaşlarda sınıflarımızın yanında çocuklarımıza yönelik oyun alanları var, aynı zamanda etkinlik alanı mevcut. Bu alanları, yavrularımızın kendilerini ifade edebilecekleri, velilerin bir araya gelerek çocuk iletişimi, aile içi iletişimi gibi konuları paylaşacağı mekânlara dönüştürüyoruz" şeklinde konuştu.

Hayırseverler Mehmet Bal ve Yunus Kaya da, anaokulu yapımına vesile olan herkese teşekkür ederek, "Buraya hayırlı bir iş için toplandık. Daha önce niyetlenmiştik ve bugün bu niyetimizi gerçekleştiriyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimi için böyle bir hayra girelim istedik. Vesile olanlardan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrasında Şehitkâmil İlçesine yaptırılacak protokolün imzaları atıldı.

Gaziantep'te, şehirle bütünleşen eğitim seferberliğine destekler sürüyor

Yunus Kaya, Mehmet Bal, Gaziantep, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gaziantep'te, şehirle bütünleşen eğitim seferberliğine destekler sürüyor - Son Dakika


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