Gaziantep'te sertifikalı tohum üretimine başlandı - Son Dakika

Gaziantep'te sertifikalı tohum üretimine başlandı

10.11.2020 16:29
Gaziantep'te sertifikalı tohum üretimine başlandı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ilçelerde verim ve kalite bakımından önem arz eden ürün çeşitlerinin tohumlarının üretimi için "Sözleşmeli Sertifikalı Tohumluk Yetiştirme ve Üretim Projesi" ni Araban'da başlattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ilçelerde verim ve kalite bakımından önem arz eden ürün çeşitlerinin tohumlarının üretimi için "Sözleşmeli Sertifikalı Tohumluk Yetiştirme ve Üretim Projesi" ni Araban'da başlattı. Proje kapsamında ilçede üretime elverişli buğdayın sertifikalı tohumunu elde etmek amacıyla orijinal tohum ekimi yapılması için 8 çiftçi ile protokol imzalandı.

Dünyaca ünlü mutfağının kaynağı olan yerel ürünlerin çeşitliliğini arttırmak, çiftçiye destek vermek için çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni projesiyle sertifikalı tohum elde edilerek ve kullanımı çoğaltılarak çiftçilerin daha kaliteli ürün elde etmesini sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı tarafından yürütülen "Sözleşmeli Sertifikalı Tohumluk Yetiştirme ve Üretim Projesi" ile her ilçeye göre yöresel ürünlerin verim ve protein olarak yüksek olan çeşitlerinin sertifikalı tohumlarla üretiminin çoğaltılması çalışmasının ilk adımı Araban İlçesi'nde atıldı. İlçede yüksek verim veren ve makarna üretiminde kullanılan Edessa buğday çeşidi için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ve Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun'un katılımıyla yapılan protokolle 8 çiftçiye 20 bin kilogram orijinal tohum dağıtımı yapıldı. Tohumlar ekildikten sonra üretilecek yaklaşık 500 bin ton sertifikalı tohumun 100 tonu tekrar tohumluk olarak ayrılırken geri kalan çiftçiye dağıtılacak. Bölgede sertifikalı tohumunun kullanımının yaygınlaşması hedeflenirken, çiftçinin birim alanda aldığı verimin artması amaçlanıyor.

Latif Karadağ: Araban Ovası'nın bereketli toprakları Gaziantep'in zenginliği

Konu hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda yeni başkanımız Kenan Seçkin'le birlikte yeni dönemde yeni formatla projeleri yapılandırdıklarını aktararak, "Bu anlamda klasik bir hibe dağıtımının yerine her bölgemize uygun üretim modelini oluşturacağız. Mahsulün kalitesini artırıp çiftçimizin memnuniyetini kazanmak istiyoruz. Bunun yanı sıra bilgilendirme çalışmaları gerçekleşecek. Araban Ovası'nın bereketli toprakları Gaziantep'in çok ciddi bir zenginliği. Bu anlamda bölgede iki ürün öne çıkıyor. 1'incisi sarımsak, 2'ncisi hububattır. Sarımsakla ilgili çok özel çalışmalarımız var. Ziraat Odası ile beraber birkaç yıldır üzerinde çalıştığımız mevcut bir projemiz var. Sarımsak üretimini destekleyen ve yıl üzerinde üretim fazla geldiği zaman depolayabileceği çeşitli ürünlerle işlenip Pazar payını arttırabileceği çalışmalarımız sürüyor. Soğuk hava deposunu içeren bir projemiz kısa süre zarfında hayata geçecek. Hububat konusunda da bölgedeki çiftçilerle istişare ederek tohum kazanımını artırmayı hedeflemekteyiz. Büyükşehir artık, hibe olarak değil de bölgenin istediği tohumu artık el birliğiyle kendimiz üretmek istiyoruz. Bunun ilk adımını atmış bulunuyoruz" diye konuştu.

Doğru: Büyükşehir'in başlattığı uygulama çiftçiler açısından büyük önem taşıyor

Araban Ovası'nda Türkiye'nin en kaliteli makarnalık buğdayının yetiştiğini hatırlatan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, "Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi'nin başlatmış olduğu uygulama ile çiftçiler açısından büyük önem taşıyor. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'ne, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı'na çok teşekkür ediyorum" dedi.

Seçkin: Yeni buğday çeşitlerini de bölgemize adapte etmek için çalışıyoruz

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin, Araban'daki çalışma ile bölgede hangi buğdayın en yüksek verim vereceğini araştırdıklarını vurgulayarak, "Bölge halkından gelen öneri doğrultusunda Edessa Buğday Çeşidinin en yüksek verimi vereceğini tespit ettik. Özellikle makarnalık bir çeşit olduğu için önem verdik. Gaziantep, Türkiye'nin makarna üretiminin büyük bir çoğunluğu, Türkiye'de makarna ihracatının ise yüzde 53'ünü yapıyor. O nedenle Gaziantep'in makarnalık buğdaya ihtiyacı var. Bunu üreteceğiz, 5 yıl süre ile çoğaltarak çiftçilere dağıtacağız. Bölgede bu tohumun yaygınlaşmasını sağlayacağız. Sadece bununla yetinmeyip ayrıca Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün tescil ettiği yeni buğday çeşitlerini de bölgemize adapte etmek için çalışıyoruz. Bu çalışma her ilçemiz için farklı olacak. Tüm projelerimiz bölgenin ihtiyaçlarına göre şekillenecek" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te sertifikalı tohum üretimine başlandı
Gaziantep'te sertifikalı tohum üretimine başlandı
Gaziantep'te sertifikalı tohum üretimine başlandı

Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Araban, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te sertifikalı tohum üretimine başlandı - Son Dakika Ekonomi


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