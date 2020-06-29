Gaziantep'te "Tarımsal Eğitim ve Yöresel Ürünler İşleme Merkezi" hizmete girdi - Son Dakika

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) iş birliğinde kurulan "Tarımsal Eğitim ve Yöresel Ürünler İşleme Merkezi" hizmete girdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yöresel tatlarının korunması ve yöredeki çiftçilere doğru tarım tekniklerinin öğretilmesinin amaçlandığı merkez tamamlanarak hizmete başladı.

Eğitim atölyeleri, sınıflar, konferans salonu ve 50 bin metrekare arazinin bulunduğu merkezde, hijyenli şekilde gastronomi temelli yöresel ürünlerin üretimi ve çiftçilere tarımsal eğitim verilmesi amaçlıyor.



Anaokulundan başlayarak öğrencilere tarım konusunda eğitim verilmesinin de hedeflendiği merkez kapsamında, kadın girişimci ve çiftçi de desteklenecek.

Merkezi ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin'den bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, emek verilmesiyle toprağın güzel ürün vereceğini belirtti.



Oğuzeli'ndeki verimli toprakların kendileri için altın değerinde olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:



"Oğuzeli'nin suyu havası o kadar kıymetli ki bunun için tarım okulunu açtık. Sof domates, Antep biberi, Antep kabağını burada eğitimle üretiyoruz. Merkezde kadınlarımızı kooperatifleştirerek ürünü nasıl iyi bir şekilde yetiştirecekler, dijital ortamda nasıl pazarlayacağız, bütün dünyaya nasıl göndereceğizin çalışmasını yapıyoruz.Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) yeni bir dünya kuruluyor. Yeni dünyada sağlıklı kentleri ve gıda güvenliğini konuşuyoruz. Sağlıklı kentlerin, gıda güvenliğinin konuşulduğu günlerde eğitimlerle beraber yöresel ürünleri yetiştireceğiz."

Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç ise gelişen bilimi ve teknolojiyi verimli topraklara yansıtılmasının gerektiğini vurguladı.