GAZİANTEP'TE 'TEFECİ' OPERASYONU 8 GÖZALTI - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE 'TEFECİ' OPERASYONU 8 GÖZALTI

25.05.2022 10:28

GAZİANTEP'te, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, 24 şüphelinin 177 banka hesabına da el koyuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, paraya ihtiyacı olanların banka ve kredi kartlarını kullanarak dolandırıcılık yapan şebekeyi takibe aldı. Ekiplerin uzun süre takip ettiği 8 şüphelinin ev ve iş yerlerine bugün savcılık kararıyla operasyon düzenlendi. Baskınlarda 23 bin 245 TL, 14 cep telefonu, 6 POS cihazı, 4 dizüstü bilgisayar, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 kart kopyalama cihazı ile çok sayıda banka kartı, kimlik bilgisi ve doküman ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. İncelemeler doğrultusunda tespit edilen 24 şüpheliye ait 177 banka hesabına da el koyuldu. Şüpheliler, işlemlerinin ardından 'nitelikli dolandırıcılık', 'banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' ile 'POS tefeciliği' suçlarından adliyeye sevk edilecek. (DHA)

GAZİANTEP'TE 'TEFECİ' OPERASYONU 8 GÖZALTI
GAZİANTEP'TE 'TEFECİ' OPERASYONU 8 GÖZALTI
GAZİANTEP'TE 'TEFECİ' OPERASYONU 8 GÖZALTI
GAZİANTEP'TE 'TEFECİ' OPERASYONU 8 GÖZALTI

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Kredi, Banka, Güncel, Son Dakika

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