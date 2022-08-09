Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan kapsamlı istihbarat çalışmaları kapsamında terör örgütünün bazı faaliyetlerine katıldığı tespit edilen Suriye uyruklu Ş.M'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Kilis, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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