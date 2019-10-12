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Gaziantep'te trafik kazası: 5 yaralı

21 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'te trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.


Yusuf Hakan (60) idaresindeki 27 BME 06 plakalı minibüs, İslahiye- Hassa kara yolu Ağabey Mahallesi yakınlarında E.H'nin (45) kullandığı 27 SC 449 plakalı biber yüklü traktörle çarpıştı.


Kazada, minibüs sürücüsüyle birlikte Gülay (38), Mehmet (15), Emirhan (12) ve Umut Çiftçi (14) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Oğlu Emirhan'ı merak eden Gülay Çiftçi'yi hastane çalışanları çocuğunun durumunun iyi olduğunu söyleyerek teselli etti.

Yusuf Hakan, Gaziantep, Hassa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:46 Kaynak: AA
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