Gaziantep\'te Uyuşturucu Operasyonu: 55 Litre Metamfetamin Ele Geçirildi

Gaziantep'te polis ekiplerinin operasyonu sonucunda 55 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi, 3 şahıs tutuklandı.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde belirlenen bir adreste arama yapıldı. Hassas burunlu dedektör köpek destekli aramalar sonucunda 55 litre sıvı metamfetamin, 1 adet tüfek, 100 bin TL ve uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP